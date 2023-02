Wintercircus in Gent wordt komende 75 jaar uitgebaat door kennis- en technologieconsortium TENT

Er is na maanden onderhandelen witte rook over de uitbating van het Wintercircus in Gent. Het consortium TENT vult tot 2098 de site in als nieuwe kennis- en technologiehub. TENT is een afkorting van Together for Entrepeneurship, Networking and Technology. Onder meer de UGent, KU Leuven, imec, de stad Gent en VOKA stappen in het project. "We zijn ook heel fier dat bijna 20 rasechte Gentse techbedrijven meedoen", zegt Hilde Schuddinck van Voka.