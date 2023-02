Inwoner van Wezembeek-Oppem dient een klacht in tegen procedure voor verkoop van oud gemeentehuis 

Burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) bevestigt dat er een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur is aangekomen waarin informatie wordt opgevraagd. "Er is sprake van een klacht tegen de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022 over de verkoop van het oud gemeentehuis. Maar dat gaat puur over een interpellatie van de oppositie in die zitting. We hebben toen geen enkele beslissing getroffen met betrekking de verkoop. Het is vreemd dat men een klacht indient met verkeerde informatie. De verkoop van het oude gemeentehuis werd opgenomen in de PPS-constructie (publiek-private samenwerking) die werd goedgekeurd door de gemeenteraad voor de hele site. De verkoop werd dus al in 2019 beslist en ik ben zeker dat alles volgens de juiste procedure is verlopen", aldus Petit.