Koningin Mathilde bezoekt Oxfam-Wereldwinkel in Mechelen die net zoals zij 50 jaar wordt 

De Oxfam-Wereldwinkel aan de Hoogstraat in Mechelen viert dit jaar zijn 50e verjaardag. Ter gelegenheid van die verjaardag kreeg de winkel vandaag bezoek van koningin Mathilde, een leeftijdgenoot.

De vrijwilligers die de winkel draaiende houden, gaven haar een rondleiding en meer uitleg over het ontstaan, hun engagement en de doelstellingen van Oxfam. "Zo hebben we haar uitgelegd dat al het werk in de winkel op vrijwillige basis gebeurt", vertelt Marina. "Ik sta bijvoorbeeld in voor de scholenwerking. We ontvangen hier leerlingen om uit te leggen hoe de wereldwinkel werkt en hen ertoe aan te zetten bewuste keuzes te maken voor een betere wereld. Ze was heel geïnteresseerd in alles wat we vertelden."