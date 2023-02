Kringwinkel Ateljee in Gent slachtoffer van inbrakengolf

Recent is er herhaaldelijk ingebroken bij Kringwinkel Ateljee in de Getouwstraat in Gent. "In november hebben we voor het eerst na sluitingstijd verdachte bewegingen opgemerkt achteraan op het terrein van onze hoofdzetel. We vermoedden al dat het om een inbraak ging. Dat is dan in de maand januari geëscaleerd en ondertussen hebben we al zeker 5 inbraken kunnen vaststellen", vertelt Geert De Ruyck van Ateljee vzw. Alles werd vastgelegd op de bewakingscamera en de beelden werden ondertussen overgemaakt naar de politie.