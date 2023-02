Lagere school uit Aalbeke neemt niet deel aan Week tegen Pesten: "We pakken het probleem aan het hele jaar door"

Sinds september loopt er een experiment op de lagere school Biekorfje in Aalbeke, in samenwerking met het Centraal Meldpunt Pesten. De kinderen zijn er ingedeeld in groepjes van twaalf, verschillende leeftijden door elkaar. En de bedoeling is dat ze uitkijken voor elkaar. "Als een leerling uit het eerste leerjaar niet mag meespelen bijvoorbeeld, of er is een kleine ruzie, dan kan hij of zij naar een oudere leerling stappen uit zijn groep om een oplossing te helpen zoeken", schetst directeur Greetje Huyse. "Als de problemen aanhouden of ernstig zijn, dan kunnen de oudste leerlingen een leerkracht aanspreken. We hebben ook een postbus om pestgedrag te melden."

Die postbus moet onder meer helpen om beter zicht te krijgen op eventuele pestproblemen. "Tot voor kort hadden we daar als leerkracht niet altijd zicht op", getuigt Huyse, "zeker omdat er telkens een andere collega toezicht houdt op de speelplaats. Als we nu zien dat telkens hetzelfde kind wordt gepest of dat het steeds dezelfde leerling is die anderen lastig valt, dan kunnen we die aanspreken."