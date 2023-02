Patrick en Chris uit Lokeren ontdekken pauselijke zegels uit de middeleeuwen

Patrick De Pourcq zag meteen dat het om pauselijke zegels ging. "Die werden aan de oorkondes bevestigd die door de paus werden uitgeschreven", doet hij zijn verhaal. "Het eerste zegel van paus Alexander III is vrijwel zeker afkomstig van de abdij van Mesen in West-Vlaanderen. Die werd in 1914 door de Fransen vernietigd nadat de Duitsers er hun hoofdkwartier hadden gevestigd. We weten dat de paus omstreeks 1180 een oorkonde had opgestuurd naar de abdij. En daar hoorde een zegel bij. We zijn er bijna zeker van dat het om dat zegel gaat." Het tweede zegel zou afkomstig zijn van de abdij van Langemark, ook in West-Vlaanderen. Dit zegel dateert van circa 1260. "Voor zover ik weet, zijn er in Vlaanderen geen andere pauselijke zegels van Alexander III en IV bekend."