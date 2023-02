Palestijnse militanten en Israëlische leger vuren opnieuw raketten af vanuit en naar Gazastrook

De spanningen tussen Palestijnen en Israël lopen al enkele weken weer hoog op. Bij een Israëlische inval eind vorige week in het Palestijnse vluchtelingenkamp van Jenin op de Westelijke Jordaanoever vielen 10 Palestijnse doden, onder wie 8 militanten. De inval werd omschreven als een antiterreuractie.

Een dag later schoot een Palestijn 7 Israëli's dood aan een synagoge in Jeruzalem. De volgende ochtend raakten 2 Israëli's zwaargewond toen een Palestijnse jongen van amper 13 jaar het vuur op hen opende. En ook vorige week vlogen al raketten over en weer vanuit en naar de Gazastrook.

De Verenigde Staten riepen gisteren nog op om het escalerende geweld in de regio te verminderen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken was deze week nog op bezoek in de regio. Hij herhaalde nog eens de Amerikaanse voorkeur voor een tweestatenoplossing - met een onafhankelijke Palestijnse staat. Maar de Verenigde Staten blijven tegelijkertijd de belangrijkste bondgenoot van Israël.