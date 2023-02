Hond in de wagen is bij ongeval dodelijk projectiel: zo kan je je viervoeter veilig vastklikken

We nemen onze hond overal mee naar toe, maar hoe doe je dat op een veilige manier in de auto?

"Het is belangrijk dat je je hond veilig vast maakt in de wagen", zegt Evi Maveau, hoofdredacteur van het dierenmagazine "Woef". "Dat is belangrijk voor jezelf, want als een hond op je schoot springt, of in je gezicht likt, of begint te blaffen, dan kan je afgeleid raken tijdens het rijden. Anderzijds is het belangrijk voor de hond zelf, want als je plots bruusk remt, dan kan je hond door de voorruit gekatapulteerd worden."

Je kan je hond een veiligheidsharnas aantrekken, dat is een stevig truitje, dat je kan vastklikken aan de gordels in de auto voor- of achteraan. Er zijn ook gesloten, maar transparante mandjes te koop, vooral voor kleinere honden, die kan je ook vastklikken. Uiteraard zijn er ook de zogenoemde benches, die plaats je best in de kofferruimte, bijvoorbeeld in een "break" versie van een wagen.