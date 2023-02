Man uit Nieuwpoort bekent moord op schoonzoon in Diksmuide

De man zit al sinds deze zomer in de cel. De moord gebeurde op 17 juli vorig jaar op het jaagpad langs de IJzer in Stuivekenskerke. De man heeft zijn schoonzoon met acht kogels doodgeschoten. Hij bleef ontkennen, tot hij faalde in een test met de leugendetector. Tijdens een nieuw verhoor vandaag gaf hij dan toch toe dat hij de schutter is. Hij verklaarde dat hij geregeld pakketten moest afleveren met cocaïne in opdracht van zijn schoonzoon. Daar wou hij mee stoppen, maar dat pikte de schoonzoon niet en toen kwam het tot een ruzie op het jaagpad langs de IJzer.