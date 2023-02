Mathilde bezoekt Bangladesh, 10 jaar na ramp in textielfabriek Rana Plaza: zijn de omstandigheden voor arbeiders verbeterd?

De dodelijke ramp was een eyeopener van jewelste. Ze drukte de wereld met de neus op de harde feiten: de barslechte arbeidsomstandigheden waarin miljoenen textielarbeiders in Bangladesh dag in dag uit moeten werken. Tegelijk heeft de instorting van Rana Plaza het een en ander in beweging gezet. Na de ramp werd op initiatief van de Clean Clothes Campaign een veiligheidsakkoord gesloten (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) tussen zo'n 200 kledingmerken en de twee wereldvakbonden IndustriALL en UNI. Onder andere bekende merken en ketens als H&M, Zara en C&A ondertekenden het akkoord. Andere, zoals Decathlon en Walmart, deden dat niet.

Dat akkoord hield in dat alle fabrieken die kleding produceerden voor de kledingmerken die zich bij het akkoord hadden aangesloten, geïnspecteerd zouden worden op verschillende aspecten van de veiligheid van de gebouwen (brandveiligheid, elektrische veiligheid, de structuur van het gebouw, …). Dat daar nood aan was, werd snel duidelijk. In die tijd werden in 1.800 fabrieken zo’n 200.000 problemen vastgesteld.