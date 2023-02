Nieuwe Mechelse stadsartiest krijgt meer vrijheid en mag kritisch zijn tegenover stadsbeleid

De nieuwe functies worden samengebracht in een nieuw reglement. Daarin staat dat de nieuwe stadsartiest meer zal moeten inzetten op talentontwikkeling in de stad. "Daar zetten we de laatste jaren al meer op in met ons cultuurbeleid. De stadsartiest zal jong en oud talent in Mechelen op sleeptouw nemen en programma's maken voor de cultuur in Mechelen."