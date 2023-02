Meisje steekt medeleerlinge in aangezicht in Mechelse school

Vanmiddag heeft een meisje van 15 een medeleerlinge in het aangezicht gestoken in de school COLOMAplus in Mechelen. Dat meldt GVA en het is aan onze redactie bevestigd. Het incident gebeurde op de speelplaats. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. Het meisje dat uithaalde met het mes, is opgepakt.