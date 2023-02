Mijnmuseum in Beringen tijdelijk gesloten omdat de verwarming stuk is: "Het is hier 9 graden"

Het Mijnmuseum in Beringen is tijdelijk gesloten voor individuele bezoekers. "We hebben het museum 3 weken gesloten om de energiekosten te drukken", zegt voorzitter Hans Hofer. "Het is een gigantisch gebouw en het is te duur om dat altijd volledig te verwarmen. Maar afgelopen zondag, toen we de verwarmingsketel opnieuw wilden opstarten, lukte dat niet meer."