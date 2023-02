Minder leegstand in winkelstraten in Leuven: “Lege winkel? Dan gaan we zelf opzoek naar ketens of mogelijke handelaars”

Opnieuw is de leegstand in de Leuvense winkelstraten gedaald. Een 2% op twee jaar tijd. Volgens schepen Johan Geleyns komt dat door maatwerk: “Onze dienst economie en handel spelen de rol van een 'matchmaker'. Ze gaan zelf op zoek naar nieuwe ketens en handelaars en brengen hen met de eigenaars in contact. En met succes. In de Diestsestraat was er een daling van 5% minder leegstand ten opzichte van vorig jaar en in de Bondgenotenlaan een daling van 2,5%."