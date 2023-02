Niet alle burgemeesters tevreden met nieuwe Vlaamse regio's: "Dit is het begin van een verplichte fusie"

"Dit is het begin van een annexatie", klinkt het bij de burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker). "We wilden samenblijven bij dezelfde regio's waarmee we nu al samenwerken in eerstelijnszone Westhoek. Door ons nu op te delen in dezelfde regio als die van Oostende - regio Middenkust - moeten we onze goede samenwerking met Nieuwpoort en Diksmuide opblazen."

"Dit is een typische strategie van Oostende om alle kleine gemeenten op te slorpen", gaat Dedecker verder. "Het is duidelijk een voorbereiding op een verplichte fusie. De creatie van een kunstmatige regio is ook nefast voor onze inwoners. Zij zullen mee moeten betalen voor de brandweer van andere gemeenten."