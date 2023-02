Oplichters misbruiken naam van incassobureau uit Zonhoven om 'achterstallige gemeentetaksen' te eisen

Een aantal mensen heeft ook effectief betaald, anderen wantrouwden de zaak en contacteerden hun gemeente- of stadsbestuur. Die hebben de oplichtingspogingen op hun beurt overgemaakt aan de politie en de federale overheid. Ook het incassobureau in Zonhoven is overspoeld met mails en telefoons, maar kan niets anders doen dan de mensen aanraden niet te betalen. Het heeft ondertussen een klacht tegen onbekenden ingediend.