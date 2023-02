Opnieuw zoekactie naar vermiste vrouw (25) die in Zenne terechtkwam, duikers zoeken aan sluis van Zemst

Naar wat er precies gebeurd is, hebben de speurders nog het raden. "We hebben nog steeds geen idee wat er met de vrouw is gebeurd nadat ze in de Zenne terecht kwam. Het is perfect mogelijk dat het lichaam intussen kilometers verder is gedreven, of dat het toch ergens vast is komen te zitten. Als het lichaam verder gegaan zou zijn dan waar we nu zoeken, dan kan het overal zijn. Het kan bij wijze van spreken de Schelde ingegaan zijn, en mogelijk zelfs voorbij Antwerpen in de Noordzee terechtgekomen zijn."