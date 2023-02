Noorwegen verbiedt koranverbranding voor Turkse ambassade vanwege "veiligheidsredenen"

Volgens de Noorse autoriteiten komt het verbod er echter omwille van veiligheidsredenen. Politiediensten zouden over informatie ontvangen hebben over een mogelijke dreiging, maar het is niet duidelijk over welk soort dreiging het juist zou gaan. "Het verbranden van de Koran blijft in Noorwegen een legale manier om politieke overtuigingen te uiten, maar deze gebeurtenis kan omwille van veiligheidsredenen niet doorgaan," zei de politie van Oslo in een verklaring.