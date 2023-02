Paul Magnette is kandidaat-premier, Wetstraatwatcher De Vadder: "Ongelofelijk vroeg, na verkiezingen geldt enkel wiskunde"

Magnette stelt wel voorwaarden voor een nieuwe regering: liefst zonder de MR, en zonder de N-VA. "Zonder de liberalen wordt moeilijker, want op dit moment hebben PS en MR elkaar nodig om een meerderheid te maken. En er is een strijd om de MR af te rijden. De inzet van de verkiezingsstrijd in Franstalig België: MR zo groot mogelijk om niet aan de kant geschoven te worden, en de PS groot genoeg aan de linkerzijde Wat betekent dat? Gaat men de PTB er aan Franstalige zijde bijnemen, gaat men dan Vlaamse partijen vinden? Nogmaals: wiskunde en ideologie, de dag ná de verkiezingen wordt de puzzel gelegd."



De Vadder vermoedt dat Magnette de uitspraak over het premierschap wel liet vallen in de slipstream. Het voorzitterschap komt eerst. Dat zou voor de 51-jarige Magnette een tweede termijn van vier jaar kunnen worden.