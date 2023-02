Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: “Ik maak me zorgen om mijn roepende en huilende buurvrouw. Hoe kan ik haar helpen?”

Pieter woont in een kleine studio in een stad. Sinds kort is een jonge studente zijn buurvrouw. Door zijn langdurige ziekte is hij vaak thuis en vangt hij ongevraagd veel geluiden op: “De muur die ons scheidt is dun en zij is gewoon erg luid. Ik denk dat ze ernstige emotionele problemen heeft. Wanneer ze belt, huilt of roept ze. Soms gooit ze dingen tegen de muur. Haar gehuil is dat van een jong kind. Bovendien gebeurt dit overdag én ’s nachts. Wanneer haar vriend op bezoek komt maken ze ook verschillende keren ruzie. ’s Avonds komen vrienden op bezoek en word ik de volgende ochtend wakker door hun overgeefgeluiden.”

Om de geluiden te dempen, zet Pieter vaak zijn hoofdtelefoon op. Maar dat helpt niet tegen de onrust die hij ervaart: “Ik groeide zelf op in een gezin waarin veel ruzie werd gemaakt en deze situatie triggert mij. Ik vermoed dat mijn buurvrouw een erg afhankelijk persoon is en ik durf haar niet goed aan te spreken of hulp aan te bieden. Ik voel dat thuis tot rust komen nog moeilijk lukt. Hoe pak ik dit aan?”