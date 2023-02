Royals op zondag - Jarige Beatrix blijft bezig en Tudor-hangertje uit 16e eeuw gevonden met metaaldetector  

Het British Museum heeft in 2021 meer dan 45.000 archeologische vondsten en een 1.000-tal schatten geregistreerd. Een van de belangrijkste ontdekkingen blijkt een 16e-eeuws juweel dat kan gelinkt worden aan Henry VIII en zijn eerste vrouw Katherine of Aragon.



De ketting werd gevonden in een veld in Warwickshire door café-uitbater Charlie Clarke die in zijn vrije tijd met een metaaldetector aan de slag gaat. Clarke had nochtans naar eigen zeggen eerst een heleboel "troep" opgegraven.



Curator Rachel King van het British Museum moest zich zelfs even neerzetten toen ze over het juweel hoorde. "Het is 25 jaar geleden dat er iets van die omvang uit de Renaissance is ontdekt in Groot-Brittannië", vertelt ze aan de krant The Guardian.