Zware vechtpartij in asielcentrum in Berlaar: 5 gewonden

In Berlaar is er woensdagavond een zware vechtpartij uitgebroken in het asielcentrum. Vijf mensen raakten lichtgewond, één van hen werd naar het ziekenhuis gebracht met een kaakbreuk. De situatie was dusdanig erg dat verschillende politiekorpsen moesten komen bijspringen. Het zou gaan om langer aanslepende conflicten tussen Syrische en Afghaanse bewoners van het asielcentrum. De directe aanleiding was een gestolen gsm.