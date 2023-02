Sint-Jansruïne in Diest krijgt nieuwe bestemming en functie

De ruïne is het overblijfsel van de Sint-Janskerk die in de 13e eeuw gebouwd en in de 16e eeuw verwoest werd. Ze krijgt nu een nieuwe bestemming en functie. “We willen in de toekomst een bestemming waarbij we de buurtbewoners betrekken en een ontmoetingsplaats creëren om het sociale weefsel te versterken. Ook willen we er een "zomerbar" houden om zo een groot draagvlak te creëren voor de verdere toekomstplannen. Buurtbewoners kunnen zelf ook voorstellen doorgeven voor activiteiten", vertelt Willem Williams, één van de drie initiatiefnemers.

De kerk is niet in goede staat: “Wij willen dit waardevolle patrimonium voor de toekomst bewaren en een nieuwe bestemming geven, maar er zijn dringend werken nodig”, zegt Willems. Daarom willen de initiatiefnemers in de buurt van de kerk een bed en breakfast oprichten. Met de opbrengst hiervan kunnen ze de werken aan de kerk financieren.