Gemeenten langs A12 willen niet betalen voor sneltram naar Brussel

De sneltram langs de A12 zou filevrij in een eigen bedding rijden. In 40 minuten geraak je zo van Willebroek tot in Brussel. Eind 2023 zou het belangrijkste voorbereidende werk afgerond moeten zijn. Maar volgens burgemeester Conny Moons zullen we op een eerste spadesteek nog enkele jaren moeten wachten: "Zeker wanneer de financiering niet rond geraakt".