Specialisten blazen oude brugpijlers kanaal Gent-Terneuzen op, week hinder voor scheepvaart

“De schepen worden steeds groter en North Sea Port moet mee in de concurrentiestrijd met andere Europese havens. Dat merk je al in Terneuzen, de toegangspoort tot de haven van Gent. Daar gaat later dit jaar een nieuwe sluis open, qua afmetingen vergelijkbaar met de sluizen in IJmuiden, Antwerpen en Panama. Met nóg grotere schepen wordt het in het kanaal op Belgisch grondgebied soms wel érg krap en daarom moeten de brugfunderingen weg, zeker omdat door de droogte van de laatste jaren het water in het kanaal in de zomer soms erg laag staat”, zegt VRT-verkeerexpert Hajo Beeckman.