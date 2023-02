Spoor van internationale plofkraakbende leidt ook naar het Maasland

De bende was sinds 2021 actief in Beieren en Baden-Württemberg. In Beieren alleen al voerde de bende 31 plofkraken uit en maakte daarbij 3,4 miljoen euro buit. De explosies veroorzaakte daar voor 4 miljoen euro schade. De bende ging erg professioneel te werk. De bendeleden vertrokken vanuit Nederland richting Duitsland, braken daar met koevoeten de toegangsdeur open en voerden dan de plofkraak uit. Die bracht gemiddeld per kraak 250.000 euro op.