Wemmel wil sporthal uit 1975 volledig laten renoveren: "Verwarmen met water uit vijver is mogelijkheid"

Het gebouw moet energiezuiniger gemaakt worden en ook het sanitair en de kleedkamers worden helemaal vernieuwd. "Verder bekijken we ook wat een nieuwe Finse piste rond de vijver en een paar nieuwe sporttoestellen zouden kosten." Maar het gemeentebestuur gaat nog een stapje verder: "We willen onderzoeken of we het gebouw kunnen verwarmen met het water uit de vijver. Er moet dus nog veel studiewerk gebeuren." Wemmel bekijkt ook nog welke subsidies er eventueel kunnen aangevraagd worden voor de renovatie van de sporthal.