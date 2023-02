Stad Brussel steekt Sint-Katelijnestraat in nieuw kleedje

"De Sint-Katelijnestraat is een iconische straat in het centrum van Brussel", weet schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (Vooruit). "Je vindt er onder andere het bekende café de Monk en het visrestaurant De Noordzee. Dat zijn maar een paar voorbeelden van bekende horecazaken. De straat is al een tijdje autovrij, maar ziet er zo niet uit. Dat gaan we nu aanpakken. Zo brengen we het wegdek en de stoepen op één niveau en planten we 9 bomen."