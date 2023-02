Toch weer editie van Gent Jazz deze zomer na faillissement

Veel details zijn er nog niet, maar wat wel zeker is, is dat er deze zomer wel degelijk een nieuwe editie komt van het festival Gent Jazz. Het festival ging vorig jaar failliet, maar enkele weken geleden kocht organisator Greenhouse Talent Gent Jazz over. Toen was het nog onduidelijk of er deze zomer al weer een nieuwe editie zou kunnen plaatsvinden. Maar de organisator en de Gentse schepen van cultuur laten nu weten dat dat wel degelijk het geval is.

"Het nieuws klopt inderdaad", zegt schepen Sami Souguir (Open Vld). "De overnemer zal deze zomer een festival organiseren. Gent Jazz zal zoals gewoonlijk plaatsvinden, vlak voor de Gentse Feesten. En ook op de vertrouwde plek : de Bijlokesite. Daarvoor hebben we zonet als stadsbestuur de vergunning principieel goedgekeurd. Meer details mag ik nog niet vrijgeven, daar zal de organisator later meer over vertellen op een persconferentie."

Gent Jazz werd in 2002 voor het eerst georganiseerd onder de naam Blue Note Festival. Sinds 2008 is het onder de naam Gent Jazz Festival uitgegroeid tot een vaste waarde, die 40.000 liefhebbers van jazz aantrekt. De editie van komende zomer wordt de 21ste editie van Gent Jazz.