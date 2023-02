TotalEnergies en Air Liquide plannen publieke waterstof-tankstations voor vrachtwagens in haven van Antwerpen en in Ham

Energieconcern TotalEnergies en chemiebedrijf Air Liquide hebben concrete plannen voor de bouw van vier waterstofstations voor vrachtwagens in België, voor twee projecten zouden ze zelfs al een vergunning hebben: een in de haven van Antwerpen en een in Ham in Limburg. De stations kaderen in de plannen van de twee Franse bedrijven om de komende jaren meer dan honderd waterstofstations te bouwen langs grote wegen in vijf Europese landen. De stations in Antwerpen en Ham zouden in 2024 operationeel moeten zijn.