Twee Nederlanders op heterdaad betrapt die vermoedelijk aanslag wilden plegen tegen een huis in Wilrijk

"Via een camera zagen we dat iemand zich verdacht gedroeg. We hebben meteen de nodige patrouilles gestuurd en die konden een Nederlandse man arresteren", zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. Bij de arrestatie werden ook een vuurwapen en een spandoek in beslag genomen.

"We hebben ook de omgeving verder uitgekamd en ter hoogte van de Valkstraat ontdekten we nog een Nederlands voertuig met daarin een tweede verdacht persoon. Die man werd ook opgepakt en het voertuig is getakeld voor verder onderzoek", aldus de Antwerpse politie.