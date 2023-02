Twee vrouwen opgepakt bij drugsdeal vlakbij politiekantoor in Houthulst

Twee vrouwen parkeerden donderdagochtend hun wagen op een parking vlak naast het politiekantoor in Houthulst. Dat de parking van de vrouwen verbonden was met de achterste ingang van het politiekantoor was de vrouwen nog niet opgevallen. Toen een van de dames wellicht een klant ging bevoorraden in een appartement aan de overkant van de straat, merkte een wijkinspecteur ze op.

Hij voerde een controle uit en riep versterking op. De wijkinspecteur vond een hoeveelheid drugs hun wagen. De twee vrouwen werden gearresteerd. Het gaat om een vrouw van 26 uit Doornik en een vrouw van 41 uit Menen. Ze werden door de politie verhoord. Nu zal het parket beslissen of ze voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.