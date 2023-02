Vlaams minister Demir (N-VA) wil splitsing justitie: "Eigen gevangenissen en strafbepalingen en eigen strafwetboek"

Aan het woord "ingewikkeld" heeft Vlaams minister Zuhal Demir geen boodschap. "Als het gaat over justitie en veiligheid is eenieder vandaag gefrustreerd", zegt ze in "Terzake". "Kijk maar naar de overbevolking van de gevangenissen, naar alles wat federaal doorstuurt naar enkelbanden (een Vlaamse bevoegdheid, red.). Het is vaak dweilen met de kraan open."

Demir wil dit in een Vlaanderen met meer bevoegdheden beter kunnen aanpakken. "In Vlaanderen heb je een uitvoerende macht - de regering -, een wetgevende macht - een parlement - maar heb je geen rechterlijke macht. We mogen enkelbanden aanleggen, maar we mogen niet zeggen of we dat voor drugscriminelen een goed idee vinden of niet." Een democratisch deficit, dus. "Dat is problematisch voor een democratie."