Belbus wordt flexbus in de Vlaamse Ardennen, te reserveren via de app en telefooncentrale van Hoppin

Voor 6 belbusgebieden in de Vlaamse Ardennen moeten reizigers binnenkort een rit reserveren via Hoppin. Dat is een nieuwe centrale die de reservaties voor de belbus overneemt. Dat zal via de app kunnen, of via een telefoonummer. Momenteel heeft elke provincie een aparte belbuscentrale, en dus ook een apart telefoonnummer. In de toekomst wordt dat dus 1 centrale en 1 telefoonnummer: 0800/12.2.12.