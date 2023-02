Vier kokmeeuwen overlijden aan vogelgriep in Brussel: "Raak dode vogels zeker niet aan"

Aan personeelsleden en gemeentearbeiders worden extra voorzorgsmaatregelen opgelegd. Bij het opruimen van de kadavers moeten ze handschoenen en eventueel een masker dragen. De dieren moeten meegenomen worden in een plastic zak en bewaard worden in een koelkast. Daarna zullen de kadavers worden vernietigd. Wanneer er dode vossen zouden worden teruggevonden, wordt eerst onderzocht of de dieren ook besmet zijn met de vogelgriep. Omdat vossen soms vogels eten, kan het virus op die manier worden overgedragen.



Leefmilieu Brussel heeft een speciale webpagina gemaakt met praktische informatie over het vogelgriepvirus.