Vogelopvangcentrum Malderen kreeg 667 houtduiven binnen

Uit het jaarrapport van het vogelopvangcentrum in Malderen blijkt dat de houtduif het meeste zorg nodig heeft. Oprichter Marc Van De Voorde verklaart: “Enkele jaren terug was dit nog de merel, maar door ziektes is die populatie achteruitgegaan. De houtduif is voedsel voor roofdieren. Jammer genoeg staat dit dier op de nummer 1 bij ons”