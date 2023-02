Vredesactivisten van Sint-Truiden creëren kunstinstallatie met 100.000 kruisjes om slachtoffers van oorlog in Oekraïne te herdenken

In de Minderbroederskerk in Sint-Truiden zullen de komende weken oorlogsgeluiden weerklinken en dat heeft alles te maken met de kunstinstallatie 'We Need Peace' die lokale vredesactivisten er hebben opgebouwd. Om alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te herdenken, is de kerkvloer met 100.000 kruisjes bedekt. Een beeld dat hard binnenkomt bij veel toeschouwers terwijl er oorlogsgeluiden om hen heen weergalmen.