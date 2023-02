Vlaanderen wordt opgedeeld in 15 regio’s: schoon schip of Vlaamse koterij?

“Ondanks het feit dat men altijd gezegd heeft dat dit geen nieuwe politieke bestuurslaag is, ben ik altijd kritisch geweest voor de indeling in regio’s”, merkt de professor op. “Want eigenlijk hebben we al een intermediair bestuur: het provinciale niveau.”



Dat wordt ook geïllustreerd in Limburg, stelt professor Reynaert vast. “Daar is het duidelijk dat men niet goed wist wat men moest aanvangen met het regioverhaal, want de provincie Limburg wordt één regio. Als regio’s eindigen als mini-provincies wat hebben we dan concreet gerealiseerd?”