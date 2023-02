VS en Filipijnen breiden militaire samenwerking verder uit na "toenemende Chinese agressie"

Wat is er aan de hand tussen Taiwan en China?

Het Chinese vasteland leeft al langer op gespannen voet met Taiwan. China ziet het eiland als een afvallige provincie, en hoopt mettertijd het eiland opnieuw bij het Chinese vasteland te voegen.

Het bezoek van de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan in augustus vorig jaar raakte een gevoelige snaar. Pelosi bezocht het eiland om een hulde te brengen aan de democratie. Het was op zijn minst gezegd een gedurfde zet, want zowel VS-president Joe Biden als de Chinezen bleken geen fan van het plan.

Taiwan heeft een erg belangrijke strategische en economische waarde. Het is de grootste producent van microchips, de technologische componenten die onze computers, smartphones, auto's en zelfs pacemakers doen werken. De rest van de wereld is erg afhankelijk van Taiwan voor de productie van de chips. Daarnaast is de Straat van Taiwan, een zeestraat, een van de meest bevaren handelsroutes voor containerschepen ter wereld.