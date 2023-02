Bak jij pannenkoeken met Lichtmis? "Vroeger werd de eerste pannenkoek op de kast gegooid als teken van geluk"

"Er is geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm" luidt het gezegde. Maar niet overal in Vlaanderen worden er vandaag pannenkoeken gebakken. Vanwaar komt die traditie?

Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh: "Pannenkoeken bakken met Lichtmis is geen traditie die gelinkt kan worden aan een bepaalde plek. Het is een gebruik dat in de loop der eeuwen verloren is gegaan bij sommige families, terwijl anderen het net in ere hebben gehouden."