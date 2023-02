Wolf doodgereden op Noord-Zuid tussen Eksel en Overpelt

"Met het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) nemen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving en het Agentschap voor Natuur en Bos nemen al heel wat maatregelen om aanrijdingen met wild te voorkomen", reageert minister Peeters. "Denk maar aan het plaatsen van ecorasters tot zelfs wilddetectiesystemen voor veiliger verkeer. Dit najaar starten we zo bijvoorbeeld ook met de aanleg van twee ecoducten, in Lommel en Oudsbergen. Deze maatregelen zijn goed voor de verkeersveiligheid omdat we voorkomen dat dieren oversteken. VAPEO is een rollend programma. Wegen en Verkeer bekijkt met Natuur en Bos en het Departement Omgeving of een bepaald project verschoven kan worden. Die gesprekken zijn lopende. Alleen is de vraag groot en het budget beperkt."