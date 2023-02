Erfenis in Hasselt kost WWF 18.000 euro aan leegstandstaks

Het pand staat er troosteloos bij in de Paardsdemerstraat. Nochtans is er veel passage van winkelende mensen. Het gebouw is in 2018 in handen gekomen van de internationale tak van het Wereld Natuur Fonds. Ze hebben het geërfd van een kinderloze man die in dat jaar overleden is. Intussen heeft het WWF International al 18.000 euro aan leegstandstaks moeten betalen aan de stad, dit jaar zou dat zelfs kunnen oplopen tot 40.000 euro. “Da’s niet niks. Maar ik veronderstel dat dat ook niet de bedoeling is”, zegt Koen Stuyck van het WWF België. “Het pand moet zo snel mogelijk verkocht worden.”