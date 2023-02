Zottegemse ruilwinkel voor baby- en kinderspullen blijkt succes

Bijna 2.000 jonge ouders gingen vorig jaar langs bij Twinkeltje in Zottegem om baby- en kinderspullen in te ruilen. Dat is een record voor de winkel. In totaal werden bijna 100.000 spullen verwerkt. "Het zijn haast duizelingwekkende cijfers, die aantonen dat Twinkeltje een succesvol initiatief is", vindt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V). De helft van die bezoekers komt uit Zottegem zelf.