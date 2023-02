Zuhal Demir wil geen Harry Potter-evenement meer in Sint-Pieters Leeuw : "Schade aan natuur is te groot"

"Maar het ergste was dat de organisatie ook een loopje nam met de sociale regels. Bij een controle betrapten we werklozen en illegalen die in het zwart aan het werk waren. Fraai is dat allemaal niet", zegt burgemeester Desmeth. "Toch willen we het kind met het badwater niet weggooien. Kleinschaligere evenementen die minder lang duren, moeten wél nog kunnen in Groenenberg."