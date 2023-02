Duikclub Bredene is boos: nieuw zwembad is niet diep genoeg

Maandag zitten de gemeente en uitbater LAGO samen met de sportclubs en de duikclub om te luisteren naar hun bezorgdheden en naar oplossingen te zoeken. “We gaan samenwerken met het LAGO-zwembad in Brugge”, zegt Vandenberghe. “Ik begrijp dat de duikclub naar haar eigen belangen kijkt. Maar we hebben beslist om geen honderdduizenden euro extra te betalen voor de duikclub met enkele tientallen leden. Het is een afweging die we gemaakt hebben."