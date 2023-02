140 extra ‘slimme’ laadpalen in Hasselt: enkel voor auto’s die effectief laden

Op dit moment kan aan de laadpaal zelf gecontroleerd worden of de batterij van de auto geladen wordt, maar de stad Hasselt wil dat de informatie daarover op een centraal punt samenkomt waardoor de opvolging efficiënter verloopt. “We willen eerst en vooral meer laadpalen hebben in onze stad, maar dat moeten wel ‘slimme’ palen zijn”, vertelt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “Met zulke laadpalen kunnen we zien hoeveel er geladen wordt en wanneer de batterij van de auto vol is. Die informatie is belangrijk om een parkeerbeleid te voeren, maar ook om te handhaven.” Als de batterij van een auto is geladen, dan krijgt de bestuurder een uur de tijd om de wagen te verplaatsen, anders riskeert die een boete. Op die manier wil de stad meer mensen de kans geven om hun auto te laden.