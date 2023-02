Aalst krijgt eigen versie van Speaker’s Corner: “Op het Spreekbalkon mag iedereen zijn zegje doen”

In Londen bestaat de traditie al heel lang: aan Speaker’s Corner in Hyde Park mogen mensen het woord nemen en in een redevoering over van alles en nog wat hun mening geven. Die traditie wil gemeenteraadslid Filip Van De Winkel nu ook in Aalst introduceren met het Spreekbalkon. “Op de Grote Markt, aan de voet van het Belfort hebben wij een balkonnetje, drie trapjes hoog. Daar kan elke Aalstenaar zijn ding doen en praten over om het even wat.”