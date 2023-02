"Ballonincident is spionage, China wil mogelijk Amerikaanse procedures testen", zegt professor Criekemans

Momenteel is er een pokerspel aan de gang tussen China en de VS met als inzet de Zuid-Chinese Zee. "De VS heeft afgesproken met de Filipijnen samen te werken op militair vlak. Ze willen hun legers beter afstemmen op elkaar en samen oefeningen doen. De VS doet dat met meer landen in de regio. De VS is bezig met een klassieke indammingsstrategie tegen een opkomend China."

Volgens Criekemans is China net hetzelfde aan het doen. "Eerst via de zachte weg van buitenlandse investeringen in de regio. Nu is China zich militair meer aan het manifesteren. De Zuid-Chinese Zee is het theater van toenemende spanningen de komende maanden en jaren. Taiwan is daar de hoofdvogel in. Je zal allerlei tactieken van de VS zien om de militaire opkomst van China te dwarsbomen, maar ook het terughalen van de Amerikaanse economie weg van China naar huis. Dat zal ook gevoeld worden in Europa", besluit Criekemans.