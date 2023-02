Bedrijf Reacct uit Oudsbergen gebruikt afgedankte fietsbatterijen voor verlichting bij wegenwerken

De projectoproep voor het maken van herlaadbare blokbatterijen kwam van Bebat en OVAM, die de herlaadbare blokbatterijen van Reacct uitriepen tot winnaar van de oproep. "Het is een veilige oplossing voor wegenwerken en weggebruikers, maar het is ook goed voor het milieu omdat de materialen een tweede leven krijgen", zegt Fatima Boudjaoui, woordvoerster van Bebat. "We wilden met dit project het hergebruik van batterijen en andere materialen stimuleren."

Het maatwerkbedrijf voor mensen met een beperking Bewel in Tessenderlo zal de herlaadbare blokbatterijen produceren. "Het hele proces is door Reacct in kleine stappen opgesplitst, die allemaal samen met de medewerkers van Bewel zodanig geoptimaliseerd zijn zodat het werkbaar is voor de medewerkers," besluit Jos Symons.