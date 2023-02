Bibliotheek in Massemen leent behalve boeken ook plantenzaden uit

De Zadenbibliotheek ontstond in 2020 en was meteen een schot in de roos. “Omwille van corona werkten toen plots veel meer mensen in hun tuin”, verklaart Natasja De Deyn. “Samen met de vrijwilligers van de vereniging Moestuiniers Wetteren werken we voor het project opnieuw samen met de bibliotheek van Wetteren. De voorbije jaren brachten we telkens een kleine duizend zakjes zaad aan de man.”

Iedereen die een lidkaart van de Wetterse bibliotheek heeft, kan de zaden ontlenen. “Per kalenderjaar mag je twee keer om zadenzakjes komen. Je hebt telkens recht op maximaal vijf zakjes, elk van een andere soort”, zegt De Deyn. De zadenbib beschikt al over zo’n 175 soorten, de ene al populairder dan de andere. “We merken dat het zaad van kolen altijd snel weg is, daar hebben we er niet zo veel van. Ook tomaten en pepertjes zijn populair.”

De bibliotheek wil geen vergoeding voor de zakjes. “We vragen alleen dat de ontleners na de oogst een deel van hun nieuwe zaden onbesproeid terugbrengen. Onze vrijwilligers maken ze schoon en verpakken ze, zodat we het systeem in stand kunnen houden.